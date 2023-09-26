«الكوني» يشيد بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في درنة

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” اليوم الثلاثاء، بمكتبه بطرابلس، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا “يان فريد”.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” قدم “فريد” إحاطة شاملة عن جهود البعثة منذ وقوع كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة ومناطق مجاورة لها، بالمشاركة مع الهلال الأحمر الليبي، وبالتنسيق مع لجنة إدارة الأزمة المكلفة من المجلس الرئاسي.

أشاد “الكوني” بالاستجابة السريعة للبعثة الدولية للصليب الأحمر وشريكها المحلي، وقدرتها على أداء المهمة الموكلة لها لخبرتها الطويلة في مجال العمل الإنساني.

كما أشاد الكوني في السياق نفسه بجهود كل المنظمات والمؤسسات الدولية لدعمها الجهود الليبية في مواجهة الكارثة.