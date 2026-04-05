الكوني يشيد بجهود جهاز «مكافحة الإرهاب» بترسيخ الأمن

أشاد عضو المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، موسى الكوني، بالجهود التي يبذلها جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وشعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب في تعزيز الأمن وفرض هيبة الدولة في العاصمة طرابلس.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها الكوني، الأحد، إلى مقر الجهاز، حيث كان في استقباله رئيس جهاز مكافحة الإرهاب آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب المختار الجحاوي وعدد من القيادات الأمنية.

وأكد الكوني خلال الزيارة أهمية تكثيف الجهود وترسيخ دعائم الاستقرار والتهدئة في طرابلس، بما يضمن حماية المواطنين بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة سير العمل بالمؤسسات العسكرية والأمنية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات التي تعيق تحقيق الاستقرار.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس الجهاز ورؤساء الوحدات إحاطة شاملة حول آلية عمل الجهاز والجهود المبذولة لرفع كفاءته وتعزيز أدائه في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

واستذكر الكوني ملحمة “البنيان المرصوص”، التي توحد خلالها الليبيون وتمكنوا من دحر تنظيم داعش من مدينة سرت، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم جهاز مكافحة الإرهاب.

من جانبه، اعتبر المختار الجحاوي ومنتسبو الجهاز أن زيارة الكوني تمثل دفعة معنوية لمواصلة جهودهم في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الأمنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في البلاد.