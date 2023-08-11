«الكوني» يصل إنجامينا للمشاركة في الاحتفال العيد الوطني التشادي

وصل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس الخميس، إنجامينا، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وكان في استقبال الكوني لدى وصوله مطار إنجامينا رئيس الوزراء المكلف وزير الخارجية محمد صالح النظيف، وعدد من الوزراء، والقائم بأعمال سفارة ليبيا في تشاد المكلف، والملحق العسكري، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إنّ الكوني سيلتقي خلال الزيارة رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، لبحث آخر تطورات الأوضاع في دول الجوار، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.