«الكوني» يصل الجزائر في زيارة رسمية

وصل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والمدير العام للبلدان العربية بالخارجية الجزائرية، وأعضاء سفارة ليبيا لدى الجزائر.

وتستمر الزيارة ليوم واحد، يلتقي خلالها الكوني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويستعرض معه نتائج جولته الإقليمية لدول الجوار، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على الدور الإستراتيجي الذي تلعبه الجزائر، لإنجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير المنظمة، لضمان استقرار دول المنطقة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.