الكوني يطلع على عمل مفوضية الانتخابات ومراكز البحث العلمي

اطلع النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” اليوم الاثنين، من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” على إحاطة حول استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن ” الكوني ” أكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، الذي يساهم في انتخاب من يقدم الخدمات للمواطنين في بلدياتهم.

في سياق آخر استعرض الكوني مع نخبة من الخبراء والأكاديميين الليبيين، ومدراء مراكز البحث العلمي، الاشكاليات التي تواجه البحث العلمي في ليبيا، وطبيعة الشراكات العالمية التي ترتبط بها مراكز الأبحاث مع المراكز العالمية، والمشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الهيئة، والمراكز البحثية التابعة.

ولفت ” الكوني ” خلال الجلسة الحوارية إلى الدور الرائد والهام للقامات العلمية في بناء ليبيا الحديثة التي ينتظرها كل الليبيين، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي لجهود الهيئة العليا للبحث العلمي، التي من شأن برامجها الاستجابة لتطلعات الأمة ووضع الاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد ” الكوني ” على العمل على دعم الهيئة بالتنسيق مع الحكومة، باعتبارها مرجعية علمية تساهم في التخطيط ورسم الاستراتيجيات المستقبلية للبلاد في كل المجالات.

وقدم رئيس الهيئة نبذة عن الهيئة، والمهام المنوطة بها، ومراكز البحوث الموزعة في كل المناطق، لإنجاز البحوث العلمية بالتعاون مع الجامعات، والأكاديميات العلمية، والجهات ذات العلاقة.