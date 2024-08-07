«الكوني» يلتقى السفير الألماني لدى ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا رالف طراف، الذي نقل تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي وتثمينها جهوده التي تهدف لتحقيق الاستقرار.

بدوره رحب النائب بالسفير، متمنيا له التوفيق بتكليفه تمثيل بلاده في ليبيا مؤخرا، واشاد بدور ألمانيا الفاعل في مسارات برلين السابقة.

وأكد على ضرورة أن تكون الدول المهتمة بالشأن الليبي اكثر جدية بتوحيد جهودها لوضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ تهدف لتحقيق الاستقرار للوصول للاستحقاق الانتخابي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تطوير العلاقات الليبية الألمانية في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية، وتفعيل اللجان الفنية المشتركة، تمهيدا لاستئناف عمل الشركات الألمانية العمل في ليبيا للمساهمة في مشاريع التنمية والاعمار والبنية التحتية.