الكوني يلتقي الرئيس الموريتاني خلال القمة الكورية ـ الإفريقية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية موريتانيا الاسلامية، رئيس الاتحاد الأفريقي محمد ولد الغزواني، على هامش القمة الكوية الافريقية المنعقدة في سيول.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، استعرض الكوني مع الرئيس الموريتاني، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية بالإنابة، الطاهر الباعور، أهداف القمة والفائدة التي ستعود على القارة الأفريقية لاسيما في مجالات الاستثمار، والتنمية والرقمنة، وبناء القدرات.

وتناول اللقاء قضايا القارة الافريقية والجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لتحقيق الاستقرار فيها.

وأكد الرئيس غزاوي، استمرار دعم الاتحاد الافريقي لجهود المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، الذي وصل مراحل متقدمة.

وفي سياق متصل، شارك النائب بالمحلس الرئاسي موسى الكوني، في القمة الكورية الأفريقية التي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء في العاصمة الكورية سيول، وتنعقد تحت شعار “المستقبل الذي نبنيه معا .. نمو مشترك، استدامة وتضامن”.

وحضر القمة رؤساء دول، ورؤساء حكومات من 48 دولة أفريقية، وتهدف لإرساء أسس تعاون وثيق بين افريقيا وكوريا، في مجال التنمية والاستثمار.

والتقى الكوني على هامش القمة عددا من رؤساء الدول الافريقية المشاركة في القمة، وناقش معهم قضايا القارة الافريقية وبحث تعزيز آفاق التعاون المشترك مع ليبيا في عديد المجالات.

وسيتم خلال القمة التي تختتم أعمالها غدا الاربعاء التوقيع على مذكرة تعاون مشترك بين كوريا والقارة الافريقية.