الكوني يلتقي رئيس الأركان العامة وأمر ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية اللواء محمد لاكري، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة السيد مسعود اعبيد.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس، استعرض الحداد ولاكري، الموقف الأمني والعسكري بمختلف الوحدات التابعة لرئاسة الأركان العامة، بما فيها ركن حرس الحدود، والجهود المبذولة من منتسبيه لتأمين الحدود مع دول الجوار.

بدوره أثنى الكوني على الجهود التي تبذلها الوحدات العسكرية بمختلف تخصصاتها، ولفت لضرورة العمل على نفس الوتيرة في الانضباط لمنع أي خروقات بالمناطق الحدودية، للمحافظة على سيادة الدولة.