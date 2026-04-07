الكوني يلتقي مسؤولين محليين في الزنتان لبحث «دعم الاستقرار»

أجرى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني زيارة إلى مدينة الزنتان، عقد خلالها سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين ووجهاء المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة والبلديات.

وشملت اللقاءات عمداء بلديات الزنتان وطبقة والقريات وعين الأزاهرة، إلى جانب مشايخ وأعيان وحكماء المدينة ومخاتير المحلات، حيث رحب الحاضرون بالزيارة، معتبرين أنها تعكس اهتمام المجلس الرئاسي بدعم الإدارة المحلية وتعزيز الشراكة مع البلديات، بوصفها أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة.

وأكد عمداء البلديات والمشايخ والأعيان، خلال الاجتماع، أن مدينة الزنتان حافظت على موقفها الداعم لإرساء دولة المؤسسات والقانون، مشددين على أهمية استمرار هذا النهج في المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار السياسي والإداري.

من جانبه، أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بالدور الوطني لمدينة الزنتان، مستحضرًا تاريخها النضالي وإسهامها في دعم مسار بناء دولة قوية ومستقرة.

وأشار الكوني إلى أهمية التوجه نحو مشاريع الإعمار والتنمية المكانية، بما يعزز الاستقرار المحلي ويدفع بعجلة الازدهار في المدينة، مؤكدًا ضرورة تكامل الجهود بين مختلف المستويات الإدارية لتحقيق التنمية المنشودة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تحركات المجلس الرئاسي لتعزيز الحضور الميداني والتواصل مع مختلف المدن الليبية، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة على المستوى المحلي.