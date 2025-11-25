الكوني يلتقي وزير خارجية إيران لبحث التعاون الثنائي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقچي، وذلك في العاصمة العُمانية مسقط، لبحث آفاق تطوير العلاقات الليبية–الإيرانية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدعم مسار الاستقرار والمصالحة الوطنية، وناقشا تطورات المشهد الإقليمي وأهمية استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة الحوار والتعاون في الملفات المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية الروابط الثنائية بين ليبيا وإيران.