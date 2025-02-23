«الكوني» يمنح مدير  مستشفى العيون وسام «العمل الصالح»

منح النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وسام العمل الصالح الذي يمنح لأول مرة منذ العام 2011م، لمدير عام مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة، نظير الجهود التي قدمتها والفرق الطبية التابعة للمستشفى من خدمات طبية جليلة ساهمت في علاج عشرات ألالاف من مرضى العيون في كل مناطق ليبيا“.

وأكد النائب بأن “ماقامت به الدكتورة الخوجة في قيادة المستشفى بروح الفريق الواحد عجزت كبرى المؤسسات في تحقيقه، بالإضافة لمساهمتها توطين علاج مرضى العيون بالداخل”.

فيما عبرت الدكتورة رانيا الخوجة، عن “غبطتها لمنحها الوسام الذي اعتبرته نتاج جهود جماعية للعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم، ودفعة معنوية لبذل المزيد من الجهد”.

وجاء منح الوسام، خلال الزيارة التي قام بها النائب صباح اليوم الأحد لمستشفى العيون بطرابلس وتفقده الاقسام الطبية رفقة الدكتورة الخوحة، والمسؤولين بالمستشفى، أطلع خلالها على الخدمات التي تقدم للمرضى على مدار الساعة، وعبر عن إعجابه بجودة الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات في علاج أمراض العيون.