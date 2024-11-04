«الكوني» يناقش الصعوبات التي تواجه جهاز الحرس الرئاسي

عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اجتماعا مع رئيس جهاز الحرس الرئاسي ماشاء الله الطير، ونائبه العقيد رمزي القمودي، حول المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز، لاسيما الافراجات المالية لعدد من منتسبيه، واستعرضا أمامه الهيكل التنظيمي للجهاز، وعدد من المشاريع المزمع تنفيذها بما يتماشى مع المهام المسندة له.

وشدد النائب خلال اللقاء “على أهمية جهاز الحرس الرئاسي، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة له في تأمين وحماية كبار الشخصيات، والمقرات الرئاسية والسيادية، والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية”.

كما شدد “على ضرورة استمرار الجهاز في دعم منتسبيه، وتأهيلهم تأهيلا جيدا ، بالداخل والخارج في التخصصات الحيوية ليساهموا في تحقيق الأمن والاستقرار”.

لقي لاعب قفز بالمظلات من البرازيل مصرعه أثناء قيامه بتنفيذ قفزة من نقطة محظورة على جبل بيدرا بونيتا.

واستعانت السلطات بطائرة مروحية بهدف انتشال جثة اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 49 عامًا، من موقع الحادث، بحسب وسائل إعلام.

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللاعب يقف فوق الجبل برفقة عدد من الأشخاص، حيث راح يتم استعداده لتنفيذ القفزة والتحقق من معدات وملابس القفز قبل أن يهرول بضع خطوات باتجاه الحافة ليقفز.

ولم يظهر المقطع مصير اللاعب على الفور، إلا أن الأشخاص المتواجدين على الجبل لم يبدوا صدمة أو انزعاجا مما يدل على أنهم اعتقدوا في بداية الأمر أن كل شيء يسير بشكل طبيعي.