«الكوني» يُؤكد ضرورة العمل للتعاون مع دول العالم الأول

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موى الكوني، ضرورة العمل للتعاون مع دول العالم الأول لمساعدة دول المغرب العربي، وأفريقيا لتتجاوز أزماتها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل العادل بالشراكة الاستراتيجية التي يؤسس لها اليوم بين القارة ومجموعة “بريكس”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، باسم اتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حاليا، خلال أعمال قمة “بريكس” المنعقدة في جنوب أفريقيا.

هذا ويشارك النائب بالمجلس الرئاسي، مساء اليوم، في الطاولة المستديرة للحوار بين جمهورية الصين الشعبية وأفريقيا حول الشراكة الاستراتيجية والتنمية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

يُشار إلى أن القمة التي تختتم أعمالها اليوم تهدف لتحقيق الإمكانات الكاملة لبريكس من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي الشامل والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع أفريقيا والجنوب العالمي في عالم متعدد الأقطاب، و تعميق وتقوية التعددية القطبية، وتنفيذ إصلاحات حوكمة عالمية في كجال التمويل والقروض بالإضافة لتعزيز عمليات السلام وحماية البيئة ومواجهة اخطار التغيير المناخي.

و”بريكس” هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية (BRICS) المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعُقِدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ بروسيا في 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.