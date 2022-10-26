«الكوني» يُؤكد ضرورة العودة للعمل بنظام المحافظات

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عميد بلدية عين زارة وأعيانها، ضرورة العودة للعمل بنظام المحافظات، معتبراً أن اللامركزية ستقدم الحل الأنجع، لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، في إشارة لنظام السلطة المركزية، الذي جعل العاصمة محل صراع وصدامات، باعتبارها تضم المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والوزارات.



ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن الكوني قوله، إن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، من خارجها، تمنح له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها.

ورحب عميد البلدية والأعيان خلال اللقاء، برؤية النائب بالعودة للعمل بنظام المحافظات، مؤكدين أنهم على تواصل مع كافة عمداء بلديات طرابلس الكبرى، باتجاه الإعلان عن محافظة طرابلس، كمنوذج مشروع وطني، يُطبق في كل مناطق ليبيا.

واستعرض عميد وأعضاء البلدية، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخطوات المتخذة لتذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ويأتي لقاء النائب بعميد البلدية والأعيان، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي يديرها الكوني مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، ودورها في بناء ليبيا الحديثة التي يطمح لها كل الليبيين، من خلال محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في دول العالم.