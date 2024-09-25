«الكوني» يُرحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن مصرف لببيا المركزي

رحب النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بالاتفاق الذي توصل إليه ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اليوم الأربعاء بشأن تسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه.

وأكد الكوني أن المحافظة على وحدة المصرف وممارسته مهامه بشكل إنسيابي ومهني يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد، وأن الاتفاق سيعالج حالة الانسداد السياسي والتوافق بين المجلسين وفق الاتفاق السياسي للمضي قدماً نحو الانتخابات.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن توصل ممثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقرها في طرابلس، لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وأفادت البعثة في بيان، بأنه قد وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.

ونوهت بعثة الأمم المتحدة إلى أنها ستستضيف حفل توقيع غداً الخميس بحضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية في ليبيا.