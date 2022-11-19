«الكوني» يُشدّد على أهمية التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بديوان المجلس في طرابلس، مع وفد الاتحاد الأوروبي المشارك في المؤتمر العلمي “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار” الذي عُقِد بالعاصمة طرابلس يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وضم الوفد عضو اللجان الحقوقية البرلمانية بالبرلمان الأوروبي الدكتور باسم حتاحت، والدكتور قسطنطين إينابوف اتناوف الخبير الدولي في الإعلام الاستراتيجي والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، بحضور الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير.

وشدّد الكوني خلال اللقاء، على أهمية التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وخاصة قطاع الاستثمار وخلق شراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الكوني: “نحن في حاجة لخبرات دول الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إخراج بلادنا من أزمتها الحالية”.

وأشار النائب بالمجلس الرئاسي إلى أن مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات عامل مهم في ذلك.

هذا وطالب الوفد بضرورة العمل على إيجاد حل للأموال الليبية المجمدة في بلجيكا والتي تم سحب جزء منها كفوائد وتُقدر بمليار و800 ألف يورو