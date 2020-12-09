الكويت.. أولوية لقاح كورونا لمن فوق الـ55 عاما

مصادر صحية أكدت لـ”القبس” الكويتية أن الشريحة المستهدفة بالدفعة الأولى من لقاحات كورونا بعد اعتمادها ووصولها إلى البلاد، ستشمل من بلغوا الـ55 فما فوق ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وقالت المصادر إن الوزارة ستراعي منح اللقاحات لكبار السن والشرائح الأخرى، كالعاملين في الصفوف الأمامية والطواقم الطبية والهيئات التمريضية بمعدل جرعتين، بشرط توافر الجرعة الـ2 قبل منح الأولى لهم وفق ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأوضحت أن توافر الكميات من اللقاحات بمعدلات كافية وآمنة شرط أساسي قبل البدء بتطعيم أي شريحة أو فئة محددة.