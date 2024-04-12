الكويت.. إحالة نجوم مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» إلى النيابة

أثارت عدة مقاطع من المسلسل الكويتي “زوجة واحدة لا تكفي” ردود فعل واسعة واستهجان ووصفت بأنها مسيئة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي.

وكشفت وزارة الإعلام الكويتية سبب وقف مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي تم عرضه في الكويت خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن قصة المسلسل تسيء للمجتمع الكويتي.

وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية “إحالة صناع المسلسل إلى النيابة العامة، وذلك لاتهامهم بالإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي”، كما قررت الوزارة “إيقاف كل الممثلين المشاركين في العمل عن التمثيل في أي أعمال فنية بالكويت سواء مسرحية أو فنية”.

وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي، في بيان، إنه تم وقف كل من شارك في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي أو أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت.

وأضاف البيان أن “وزارة الإعلام تحرص على تطبيق القوانين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي والتمسك بالأخلاق والتقاليد والارتقاء بالذوق العام”.

وأثار مشهد وصفه “المتابعون” بالصادم في هذه الضجة التي تسببت في إيقاف عرض المسلسل، قبل أن تتدخل وزارة الإعلام وتحيل نجومه للنيابة العامة بتهمة “إساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي”.

وتضمن المشهد حواراً من الفنانة المصرية أيتن عامر، مع ممرض كان يعالج زوجها الذي يلعب دوره مواطنها ماجد المصري، وبدت غاضبة في الحوار لعدم قدرة الزوج على أداء واجباته الزوجية في تلك الليلة.

وأثار هذا المشهد غضب الجمهور، ووصف الناقد الفني الكويتي مفرح الشمري، المشهد بأنه “حوار بذيء… لغة سخيفة… حوار لا يُقال، ما أعرف كيف الممثلين الموجودين في هذا العمل رضوا فيه، قمة البذاءة”.

يُشار إلى أن هذا المشهد هو واحد من مشاهد عدة واجهت الكثير من الانتقادات المماثلة، إضافة إلى قصة المسلسل الشائكة حول تعدد الزوجات والخيانة الزوجية والعلاقات الاجتماعية المتنوعة، وتعرض العمل لسيل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره الجمهور الكويتي “في قمة الانحطاط” والمشاهد “لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع”.