الكويت.. الحكومة تُقدم استقالتها لولي عهد البلاد

قدّم رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد، الثلاثاء استقالة حكومته إلى ولي عهد البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية رفع رئيس الوزراء استقالة الحكومة خلال استقبال ولي العهد له، بقصر بيان في محافظة حولي جنوب العاصمة، ولم تذكر الوكالة الرسمية تفاصيل أكثر بشأن الاستقالة أو أسبابها.

استقالة الحكومة تأتي عقب أسبوع على جلسة استجواب برلماني لرئيس الوزراء الكويتي، انتهت بتقديم 10 نواب طلبا بـ«عدم التعاون مع الحكومة».

كما تأتي الاستقالة أيضا عشية انعقاد جلسة نيابية للتصويت على طلب «عدم التعاون مع الحكومة» كان مقررا لها غدا الأربعاء، بحسب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وقدم الاستجواب البرلماني لرئيس الحكومة الكويتية، إثر اتهامه بـ«ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية».