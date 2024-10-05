الكويت.. القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، “إلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد”.

وقالت الوزارة في بيان: “إن المتهم كان قد هرب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ”، مضيفة: “لا أحد فوق القانون”، إن الأجهزة الأمنية “تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسيل الأموال والربا الفاحش”.

وأضاف البيان: “إن عملية القبض على المتهم تمت بعد بحث وتحري وتتبع تحركاته بدقة، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه”، فيما لم يكشف البيان أي تفاصيل عن الشخص أو الجرائم المرتكبة”.

وشدد البيان “على أن القبض على المتهم يأتي في إطار “سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون استثناءات”.

يذكر أنه في أواخر سبتمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على 7 حالات جديدة يتم بناء عليها سحب جنسية البلاد من مرتكبيها، وأجاز المشروع، “سحب الجنسية من الكويتي إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وكذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحبها، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة”.

لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة

هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 4, 2024