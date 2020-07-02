الكويت.. انتحار عسكري سابق بإطلاق النار على رأسه

نقلت مصادر إعلامية كويتية عن الشرطة، يوم الخميس، إنتحار أحد الأشخاص المطلوبين، مسلح”أم الهيمان”، بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة علي صباح السالم.

وأفادت الشرطة الكويتية أن مسلح “أم الهيمان” هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.

وأضافت الشرطة: “عندما شعر أنه محاصر ويخوض معركة خاسرة سلفا، أقدم على إطلاق النار على نفسه وقد أصاب نفسه في الرأس”.

وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن ملاحقة أحد الأشخاص المطلوبين وهو يحمل سلاحا ناريا، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.

وذكرت معلومات أن مسلح “أم الهيمان” تبادل إطلاق النار الكثيف، لفترة طويلة من الوقت تخطت 6 ساعات مع قوات الشرطة التي حاصرت منزله.

وسيطرت حالة من الهلع على منطقة أم الهيمان بالكويت، بعد إطلاق المسلح النار علي منزل مواطن آخر دون معرفة الأسباب، قام المواطنين بإبلاغ وزارة الداخلية الكويتية، وبعد وصول رجال الشرطة إلى المكان حاول المسلح الهروب ومن ثم اختبأ داخل منزل في منطقة أم الهيمان قبل أن تحاصره الشرطة ويقدم على قتل نفسه.