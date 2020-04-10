الكويت.. انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

ارتفع عدد المتعافين من الفيروس من 111 حتى 123 شخصا. [رويترز]

شهدت الكويت اليوم الجمعة، انخفاضاً في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع يوم أمس الخميس، حيث تم تسجيل 83 إصابة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في تقريرها اليومي، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 993 حالة، موضحةً أن 5 من المصابين الجدد مواطنون كويتيون وتم إجلاء 2 منهم من بريطانيا، والمصابون الآخرون مقيمون من جنسيات مختلفة بينهم 4 مصريين وسوريان.

وأوضحت الوزارة أن 869 مريضا بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات الكويتية و26 منهم في أقسام العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس منذ أمس من 111 حتى 123 شخصا، في حين تم تسجيل حالة وفاة في الكويت حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا في البلاد، في انخفاض ملموس بمعدل الحالات الجديدة.

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