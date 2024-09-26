الكويت تتجه لزيادة أسعار البنزين على الوافدين

نقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر في الحكومة، أن “هناك توجها حكوميا لزيادة أسعار البنزين، على الوافدين فقط المقيمين على أراضيها”.

وقال المصدر في الحكومة الكويتية: إن “هناك توجها حكوميا لزيادة أسعار البنزين، حسب سعر السوق العالمي قريبا”، موضحا أن “هذه الزيادة لن تشمل مواطني دولة الكويت، بل ستكون على الوافدين فقط، وستقر الحكومة دعما ماليا للمواطنين نظير استهلاك الوقود، لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر”.

وأضاف المصدر الحكومي أنه “من غير المعقول أن يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد بأسعار منخفضة، وهم ضعف عدد المواطنين”.

ولفت المصدر إلى أن “زيادة أسعار البنزين على الوافدين في الكويت وتحديد نسبتها قيد الدراسة في الوقت الحالي، وسيتم عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية، وسيتم اعتمادها قريبا”.

هذا “وتعد الكويت واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط حول العالم، وتقدر احتياطاتها في نهاية 2022 بنحو 101.5 مليار برميل”.