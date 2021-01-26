الكويت تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا – أوكسفورد

تتسلم الكويت، الأسبوع المقبل، دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تتكون من 200 ألف جرعة للمصل الذي طورته شركة “أسترازينيكا” وجامعة أوكسفورد.

وبحسب ما أفادت صحيفة “القبس” الكويتية، فإن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لاستيراد المزيد من اللقاحات.

كشفت مصادر للصحيفة عن قرب اعتماد وترخيص لقاح أسترازينيكا – أوكسفورد، مرجحة وصول أولى كمياته إلى الكويت خلال الأسبوع المقبل، وبمعدل 200 ألف جرعة مبدئياً، على أن تصل 800 ألف جرعة أخرى خلال فبراير المقبل، ومطلع مارس على أبعد تقدير.

وشدّدت المصادر على أن عملية التوريد مرتبطة بموعد اعتماده رسمياً وترخيصه محلياً، حيث يجب تسجيله أولاً قبل الشروع في الاستعداد لوصول أولى الدفعات.

وبخصوص مميزات لقاح أسترازينيكا، نوهت المصادر بأنه سهل التخزين، إذ يتطلب حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة الثلاجات العادية، خلافاً للقاحات الأخرى، التي لا يمكن تخزينها على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جداً تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، وهو ما سيسهل عملية التلقيح لشرائح المجتمع على نطاق واسع قريباً، كما أن اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تسببت في إصابات واسعة الانتشار في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، إضافة إلى أنه فعال وآمن وتأثيراته الجانبية نادرة جداً.

وأشارت المصادر إلى أن لقاح استرازينيكا من المرتقب أن يشمل أكبر عدد من سكان العالم خلال العام الجاري، سواء من خلال التوريد المباشر من طرف بعض الدول، أو عن طريق دعم مبادرة كوفاكس الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تأمين تلقيح وتوزيع متوازن بين البلدان، مع منح بعض الفئات أولوية خلال التطعيم.

يُشار إلى أن هذه الشحنة من اللقاح، طورته شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ويتطلب التحصين بلقاح “أسترازينيكا” الحصول على جرعتين، لكن بخلاف لقاحات أخرى فهو لا يحتاج لتخزين في درجات بالغة البرودة مما يسهل طرحه في دول حارة ومواقع نائية.