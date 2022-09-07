الكويت تدعو إلى التعاون مع المبعوث الأممي الجديد لليبيا

رحبت وزارة الخارجية الكويتية، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن “باتيلي لديه خبرة واطلاع على الملف الليبي، ونأمل في أن تسهم هذه الخبرة الواسعة في مساعدة الأشقاء في ليبيا على العمل نحو الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق”.

ودعا بيان الوزارة جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الإيجابي، بحسب نص البيان.

كما أثنت وزارة الخارجية الكويتية على الدور المحوري للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساندة مساعي الليبيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيانها دعم دولة الكويت الكامل لعمل المبعوث الأممي الجديد للدفع باتجاه الحل السياسي الشامل، الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة.