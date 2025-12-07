الكويت تسحب جنسية داعية مشهور بموجب مرسوم أميري

سحبت السلطات الكويتية الجنسية من الداعية طارق السويدان بموجب مرسوم أصدره أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح، بعد عرض المرسوم على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

وينص المرسوم على سحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان، ومن اكتسبها معه بطريقة التبعية، في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والعربي.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الكويت على القوانين المنظمة للجنسية، والتعامل مع حالات الحصول على الجنسية بطريقة غير قانونية أو ممارسات تهدد الأمن الوطني، كما يوضح خبراء قانونيون محليون.

خلفية وسياق:

سحب الجنسية في الكويت يعد إجراء نادراً، ويخضع لمراسيم أميرية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويطال في العادة من تثبت عليهم مخالفات قانونية كبيرة أو تهديدات للأمن الوطني. ويشير محللون إلى أن السلطات الكويتية تصاعد جهودها في السنوات الأخيرة لضبط حالات التجنيس غير النظامية ومكافحة التزوير في السجلات المدنية.

