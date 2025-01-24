الكويت تعلن سحب نحو 3 آلاف جنسية.. فما السبب؟

تواصل السلطات الكويتية إجراءاتها في سحب وإسقاط الجنسية من عدد كبير من الحالات المخالفة لقوانين الجنسية في البلاد.

ووفق بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية على منصة “إكس”: “أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في اجتماعها أمس الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قرارها بسحب وإسقاط الجنسية عن 3856 حالة تحضيرا لرفعها إلى مجلس الوزراء”.

وحددت اللجنة العليا 4 فئات تندرج تحتها قرارات سحب الجنسية وهي كالتالي:

1- فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 ، 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة ( للازدواجية ).

2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 82 ) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 3725 ) حالة ( مادة ثامنة ) ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة ).

4- إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 38 ) حالة ( المساس بولائهم للبلاد ).

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية



عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2025/1/23م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود… pic.twitter.com/JohAnQbrSi — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 23, 2025