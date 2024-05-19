الكويت.. إلقاء القبض على شبكة لتهريب المخدرات

أعلنت السلطات الكويتية، الأحد، إلقاء القبض على “شبكة مختصة بتهريب المخدرات” مكونة من 5 أشخاص بينهم موظف في الجمارك، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن القوات الأمنية عثرت على “27 كيلوغراما من الحشيش والماريغوانا المخدرة و200 كبسولة من المؤثرات العقلية و15 كيلوغراما من مواد يشتبه بها، و34 زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة” كانت بحوزتهم.

وذكرت الداخلية الكويتية أن الشبكة تتكون من 5 أفراد بينهم مواطن يعمل مفتشا جمركيا، بالإضافة إلى سوريين اثنين وهندي، وشخصين من “المقيمين بصورة غير قانونية” (بدون الجنسية).

وقالت وزارة الداخلية إنها ستحيل الأشخاص إلى السلطات المختصة “لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

ونشرت الوزارة الكويتية عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح تبادلا لإطلاق النار بين رجال الأمن وآخرين.