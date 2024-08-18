  الكويت تعلن قطع الكهرباء في 8 مناطق بسبب خلل في إمدادات الوقود!

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، الأحد، قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من 8 مناطق سكنية، وأرجعت السبب إلى ما حدث أمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز)، أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأوضحت الوزارة أن المناطق التي ستشهد انقطاعا تشمل جليب الشيوخ، حولي، مبارك الكبير، صباح الأحمد، العمرية، الفروانية، الجهراء القديمة، وأبوفطيرة.

وفي بيان نقلته صحيفة “الأنباء”، الأحد، أعلنت الوزارة أنها قد “تضطر آسفةً إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض القطع من المناطق ذات الاستخدام الكثيف للطاقة” وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.

ولفتت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة إتها تأمل من العملاء ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة المقبلة – من الساعة 11:00صباحاً إلى 5:00 مساءً – وذلك باتباع إرشادات الوزارة بهذا الشأن .

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تبلغ درجة الحرارة القصوى في الكويت، الأحد، 43 درجة مئوية (109 درجة فهرنهايت).

بينما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجة الحرارة قد تصل إلى 53 درجة مئوية (127 درجة فهرنهايت)، مع سوء نوعية الهواء أيضا.

وسبق أن حذرت السلطات الكويتية، في خطوة نادرة من دولة نفطية بالشرق الأوسط، من ازدياد انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع الطلب، وسط درجات حرارة قياسية.

وفي يونيو الماضي اضطرت السلطات إلى قطع الكهرباء عن مناطق عدة لمدة ساعة أو ساعتين لتجنب انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول، وقالت وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة وقتها إنه قد يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء مرة أخرى، إذا لزم الأمر.