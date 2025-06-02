الكويت تفتح صفحة جديدة.. إعادة الوثائق للنساء الفاقدات للجنسية

أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في الكويت بدء تسليم الجوازات للنساء اللواتي تم سحب جنسياتهن بموجب المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتنظيم أوضاع هذه الفئة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات عليا بـ”معاملة هذه الفئة معاملة المواطنين الكويتيين”، مشيرة إلى أن التسليم سيتم وفق إجراءات منظمة لضمان سلاسة العمل.

واشترطت الوزارة حجز موعد مسبق عبر منصة “متى” ضمن تطبيق “سهل”، واختيار خدمة “استلام جواز مادة 8″، مع ضرورة إحضار الوصل الأصلي الذي يثبت تسليم الجواز سابقاً.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى تسوية أوضاع من سُحبت جنسياتهن، بما يوازن بين الحفاظ على الإطار القانوني وتحقيق المصلحة العامة.