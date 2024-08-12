الكويت تنعى «عميد أسرة آل الصباح» الشيخ سالم العلي

نعى الديوان الأميري بالكويت، اليوم (الاثنين)، الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس «الحرس الوطني»، الذي تُوفي عن عمر ناهز الـ98 عاماً أمضاها في خدمة بلاده وتعزيز أمنها ووحدتها وتلاحم أبنائها.

تقلّد الشيخ سالم العلي عدداً من المناصب الرسمية، بالإضافة إلى المناصب الفخرية، كما كان له كثير من الأعمال الخيرية والمشاريع المجتمعية التي أقامها على نفقته الخاصة داخل الكويت وخارجها، كما يُعد الفقيد أحد الشخصيات الرئيسية في الجهود الوطنية والخيرية، وله بصمة كبيرة في قلوب الكويتيين من خلال إسهاماته في العمل الخيري والتنموي في البلاد.

الكويت تفقد عميد أسرة آل الصباح الكرام سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني



– انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 98 عامًا أمضاها في خدمة بلاده وتعزيز أمنها وتلاحم أبنائها



– مسيرته عامرة بالعطاء تقلد فيها عددًا من المناصب الرسمية والفخرية



– له الكثير من الأعمال… pic.twitter.com/pxD17M4o1D — كونا KUNA (@kuna_ar) August 12, 2024

واجتاحت موجة من الحزن البلاد بعد إعلان نبأ الوفاة، كما تصدّر خبر وفاة الشيخ سالم العلي عناوين الصحف ومحركات البحث في الساعات الأخيرة.