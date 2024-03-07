الكويت تنعى أول شخص أدخل اللغة العربية لأنظمة الكمبيوتر

أعلن في الكويت، أمس الأربعاء، عن وفاة رجل الأعمال الكويتي البارز محمد الشارخ، مؤسس شركة صخر لبرامج الحاسوب، والذي يعود له الفضل لإدخال اللغة العربية لأنظمة الكمبيوتر.

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن الشارخ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “صخر” لبرامج الحاسب، التي تأسست عام 1982، توفي عن عمر ناهز 82 عاما.

وعمل الشارخ نائبا للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وكذلك عضوا في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن.

أسس الشارخ، الحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث كانت شركة صخر تابعة لها.

ويعد حاسوب صخر، وهو مشروع مشترك بين الشركة العالمية للإلكترونات وشركة ياماها اليابانية، من أوائل الحواسيب التي استخدمت اللغة العربية، وعمل بعد ذلك على تطوير القارئ الآلي والترجمة الآلية والنطق الآلي.