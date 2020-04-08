الكويت تُسجل ارتفاعاً في حالات الشفاء من كورونا

عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد بلغت 111. [غيتي]

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن شفاء 6 حالات من المصابين بفیروس كورونا المستجد، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111.

ونقلت وكالات أنباء عن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، في بيان اليوم الأربعاء، أن حالات الشفاء الـ6 تعود إلى مواطنين كويتيين.

وأوضح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیداً لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

يأتي ذلك في حين، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الكويت 556 وحالة وفاة واحدة.

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