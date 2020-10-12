الكويت تُسلم مصر معارضين لـ«السيسي»

قامت السلطات الكويتية، بتسليم نظيرتها المصرية، 3 معارضين دعوا إلى التظاهر ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” عن وسائل إعلام كويتية.

ونقلت وسائل إعلام بينها صحيفة “القبس” الخاصة، اليوم الاثنين، عن مصادر رفيعة لم تسمه، أن جهاز أمن الدولة الكويتي قام مؤخرا بتسليم 3 مقيمين مصريين إلى إنتربول بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة للتظاهر.

وأوضحت المصادر أن “المتهمين الثلاثة أطلقوا حملة مكثَّفة عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم”.

وتابعت أنه “تم إلقاء القبض عليهم بمحافظة الفروانية جنوب مدينة الكويت، وعقب اكتمال التحقيقات، جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري، في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين بين البلدين”.

هذا ولم تصدر السلطات الكويتية أو المصرية أية إفادات رسمية بشأن تسليم المتهمين، حتى مساء اليوم الاثنين.