الكويت تُعرب عن استيائها البالغ من استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم ﷺ

أعربت الكويت، عن استيائها البالغ من نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي بيان لها اليوم السبت، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، بأن دولة الكويت قد تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا الصدد، أعربت الوزارة عن تأييدها للبيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي والذي يُعبر عن الأمة الإسلامية جمعاء وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الإساءات والممارسات، وفقاً للبيان.

وحذرت خارجية الكويت من مغبة دعم تلك الإساءات واستمرارها سواء للأديان السماوية كافة أو الرسل عليهم السلام من قِبل بعض الخطابات السياسية الرسمية والتي تُشعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها وإشاعة ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من مغبة الاستمرار في دعم هذه الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب لما تمثله من تزييف للواقع وتطاولاً على تعاليم شريعتنا السمحاء الرافضة للإرهاب فضلاً عن ما تمثله من إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم.