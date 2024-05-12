الكويت.. حبس مواطنين بتهمة «الطعن» في حقوق الأمير

أمرت النيابة العامة في الكويت، “بالحبس الاحتياطي بحق مواطن، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات، أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن “الموقوفين نشروا عبر حساباتهم على منصة “إكس”، عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد”، مشيرة إلى أن “المتهمين تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته”.

وكان أمير الكويت، وجّه في وقت سابق رسالة مصورة لشعبه “تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات”.

وأكد أمير الكويت، خلال كلمته، أن “ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه”.

وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي أبريل الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، وفي 15 فبراير، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.