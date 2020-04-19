الكويت: حجر 500 شخص داخل عمارة تبين وجود إصابات بـ«كورونا»

تم التأكد من إصابة خمسة وافدين من الجنسية الهندية من الساكنين في هذه العمارة بفيروس كورونا [الكويت]

فرضت السلطات الصحية والأمنية في الكويت، الحجر على عمارة في منطقة حولي يقطنها نحو 500 شخص بعد التأكد من إصابة بعض الوافدين القاطنين فيها بفيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر، قولها إنه “تم التأكد من إصابة خمسة وافدين من الجنسية الهندية من الساكنين في هذه العمارة بفيروس كورونا، وبناء عليه تم فرض حجر على العمارة لمدة أسبوعين”.

وذكرت الصحيفة أنه “سيتم إجراء فحوصات ومسوحات لجميع القاطنين في هذه العمارة وهم من جنسيات مختلفة للتأكد من وضعهم الصحي، ومن تثبت إصابته بالفيروس المستجد ستتم إحالته إلى المستشفى”.

وسبق أن فرضت الكويت الحجر على عمارات يقطنها وافدون إضافة إلى عزل مناطق بشكل كامل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.

وبلغ عدد إصابات “كورونا” في البلد الخليجي 1751 إصابة حتى الآن، توفي منهم ست حالات، وشُفي 280 حالة، في حين لا يزال بقية المصابين يخضعون للعلاج.

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