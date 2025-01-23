الكويت.. عصابة من الجنسية النيجيرية تنفذ سطواً مسلحاً على «مكتب صرافة»

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، “القبض على عصابة خلال 24 ساعة بعد تنفيذ سطو مسلح على مكتب صرافة”.

وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان لها أن “قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ” باحث محافظة الأحمدي”، تمكن من الإطاحة بتشكيل عصابي من الجنسية النيجيرية، خلال 24 ساعة بعد ارتكابه واقعة سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة المهبولة، وسرقة عملات أجنبية تقدر قيمتها بـ4600 دينار كويتي”.

وأشارت الوزارة إلى أن “التشكيل العصابي قام بالتخطيط الدقيق للجريمة من خلال مراقبة مكاتب الصرافة من أسطح المباني المجاورة لتحديد أوقات الذروة كما استخدم لوحات معدنية مسروقة لمركبات أخرى لتغطية هوية المركبات المستخدمة خلال العملية”.

وأضاف الداخلية في بيانها: “أسفرت جهود رجال المباحث عن ضبط أحد المتهمين في منطقة المهبولة، حيث اعترف بمراقبة المواقع وإبلاغ زميله بخلوها من الزبائن لتنفيذ السطو، كما تم القبض على المتهم الآخر في منطقة أسواق القرين، وتم العثور في مسكنه على المبالغ المسروقة وكيس صغير يحتوي على مادة “الشبو” المخدرة”، مؤكدة إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإطاحة بعصابة نيجيرية خلال 24 ساعة بعد تنفيذ سطو مسلح على مكتب صرافة pic.twitter.com/r1KxcfhpRO — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 22, 2025