الكويت.. مرسوم بتعيين وزيراً جديداً للدفاع

أصدرت السلطات الكويتية، مرسوما اليوم الثلاثاء، بتعيين “عبدالله علي عبدالله السالم الصباح” وزيرا للدفاع.

وجاء المرسوم بتعديل وزاري نص على تعديل تعيين “فهد يوسف سعود الصباح” ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وترك وزارة الدفاع ليتولاها “عبدالله علي عبدالله السالم الصباح”، وطالب المرسوم رئيس مجلس الوزراء “بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره والنشر في الجريدة الرسمية”.

هذا “وأدى “عبدالله علي عبدالله السالم الصباح” اليمين الدستورية أمام أمير الكويت “مشعل الأحمد” بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد”.