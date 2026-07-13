الكويت والإمارات تخفّضان أسعار «بيع النفط» لدول آسيا.. ماذا يعني القرار للأسواق؟

خفضت الكويت والإمارات أسعار البيع الرسمية لنفطيهما الخام المتجهين إلى الأسواق الآسيوية خلال شهر أغسطس المقبل، في خطوة تعكس تحركات المنتجين الخليجيين للتكيف مع تطورات سوق الطاقة العالمية وتغيرات مستويات الطلب.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الموجه إلى العملاء في آسيا عند مستوى يقل بمقدار 5 دولارات للبرميل عن متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وهما المعياران المرجعيان الرئيسيان المستخدمان في تسعير معظم صادرات النفط الخليجية إلى القارة الآسيوية.

كما خفضت الكويت سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز المخصص للأسواق الآسيوية إلى المستوى نفسه، ليصبح بخصم 5 دولارات للبرميل مقارنة بمتوسط أسعار خامي عمان ودبي خلال أغسطس 2026.

ويأتي هذا القرار ضمن آلية التسعير الشهرية التي تعتمدها الدول المنتجة للنفط، والتي تراجع من خلالها أسعار البيع الرسمية وفق حركة الأسواق العالمية، ومستويات الطلب، وتوازنات العرض والمنافسة بين موردي الخام.

وفي الإمارات، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” خفض سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أغسطس المقبل إلى 80.01 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ101.48 دولارًا للبرميل في شهر يوليو الماضي.

ويبلغ الفارق بين سعري خام مربان خلال يوليو وأغسطس نحو 21.47 دولارًا للبرميل، وهو انخفاض يعكس تغيرات كبيرة في مستويات التسعير وسط ترقب الأسواق العالمية لحركة الطلب على النفط والتطورات المرتبطة بإمدادات الطاقة في المنطقة.

وتأتي خطوة أدنوك بعد ساعات من إعلان الكويت خفض أسعار خامها المتجه إلى آسيا، في وقت تواصل فيه الدول المنتجة مراجعة أسعار صادراتها الشهرية بما يتناسب مع ظروف السوق والضغوط المرتبطة بالطلب، خصوصًا في القارة الآسيوية.

وتعد آسيا أكبر سوق لصادرات النفط الخليجية، إذ تعتمد اقتصادات كبرى في المنطقة على واردات الخام لتلبية احتياجات قطاعات الطاقة والصناعة، ما يجعل أسعار البيع الرسمية للدول المنتجة مؤشرًا مهمًا على توجهات السوق.

ويستخدم متوسط سعري خامي عمان ودبي كمرجع أساسي لتحديد أسعار بيع النفط من عدد من دول الخليج إلى المشترين الآسيويين، حيث تعتمد الشركات والمصافي على هذه الأسعار عند اتخاذ قرارات الشراء ومقارنة العروض المتاحة.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات مستمرة بفعل عوامل متعددة، بينها تغيرات الطلب العالمي، والتوترات الجيوسياسية، والمخاوف المتعلقة باستقرار إمدادات النفط ومسارات الشحن الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة تحركات حادة مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط مخاوف من تأثير التطورات الأمنية على حركة الإمدادات العالمية.

وتعتمد الدول النفطية الخليجية نظام أسعار البيع الرسمية لتحديد قيمة صادراتها الشهرية مقارنة بالخامات المرجعية، وتستخدم هذه الأسعار للحفاظ على تنافسية صادراتها وجذب المشترين في الأسواق الرئيسية.

وتُعد الكويت من أبرز منتجي النفط في منظمة أوبك، وتمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، فيما يشكل قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة للبلاد، ما يجعل قرارات التسعير الشهرية ذات أهمية اقتصادية واسعة.