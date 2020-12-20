الكويت.. وفاة الشيخ ناصر صباح الصباح نجل أمير الكويت الراحل

أعلنت الحكومة الكويتية أمس السبت، عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الصباح بعد معاناة مع المرض.

وتوفي الشيخ ناصر (72 عاما) بعد أقل من 3 شهور على وفاة والده.

والشيخ ناصر شغل سابقا منصب وزير الدفاع، ورئيسا لمجلس الوزراء، كما أنه عين وزيرا للديوان الأميري، وخرج من الحكومة في نوفمبر 2019.

وكان الشيخ ناصر من الأسماء المطروحة لخلافة والده، وطرح اسمه لمنصب ولي العهد، إلا أن ذلك لم يحدث.وفق ماذكر موقع عربي 21.

يشار إلى أن الشيخ ناصر كان مرافقا لوالده في رحلته العلاجية بالولايات المتحدة، قبل وفاته في سبتمبر الماضي.