الكويت وقطر توقف دخول القادمين من مصر بسبب «كورونا»

حظرت كل من قطر والكويت دخول جميع المسافرين القادمين من مصر، وذلك ضمن تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية، الأحد، بأن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين “حتى إشعار آخر”، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية كويتية وصفتها بالمُطلعة قولها: “إن من لديهم إقامات داخل البلاد (الكويت) من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد”.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف “تأشيرات العمل”.

وأوضحت المصادر أن “عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي: “مصر، إيران، العراق، الصين، هونج كونج، كوريا، تايلاند، وإيطاليا”.

يأتي ذلك في حين، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الكويت إلى 46 حالة، غالبيتهم العُظمى لأشخاص عائدين من إيران.

الكويت تمنع دخول المصريين .. والديهي يرد منفعلاً: مش لاقي مبرر لتصرفكم ومش عايز أزعل حد #بالورقة_والقلم #TeNTV الكويت تمنع دخول المصريين .. والديهي يرد منفعلاً: مش لاقي مبرر لتصرفكم ومش عايز أزعل حدبالورقة والقلم مع نشأت الديهى Gepostet von TeN TV am Sonntag, 1. März 2020

من جهتها، فرضت دولة قطر، الأحد، قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية عبر نقاط وسيطة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأنه في إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فرضت الدولة قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة، مشيرة إلى أن هذا التدبير مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان له إن القرار يأتي في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء.

وأعلنت السلطات القطريةن الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا” ليرتفع عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.

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