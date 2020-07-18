الكويت.. ولي العهد يتولى مهام أمير البلاد بشكل مؤقت

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، نقلا عن أمر أميري، بأن ولي العهد سيتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري قوله: ”صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا“.

هذا ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البالغ من العمر 90 عاماً، دخل مستشفى يوم السبت لإجراء فحوص طبية.

يُشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، هو أمير دولة الكويت الخامس عشر، والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

مسند إمارة دولة الكويت في 29 يناير 2006 خلفًا لسعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية، وبعد أن انتقلت السلطات الأميرية إليه بصفته رئيس مجلس الوزراء، قام مجلس الوزراء في 24 يناير 2006، بتزكيته أميرًا للبلاد، وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006، وهو الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.