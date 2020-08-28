الكيان الإسرائيلي يستهدف المقاومة في غزة والفصائل ترد

شنت طائرة حربية للكبان الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارة على موقع لفصائل المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرة حربية الموقع بثلاثة صواريخ ما ألحق به أضراراً مادية، بحسب وكالة “معا”.

كما قصفت الطائرات موقعاً للمقاومة جنوب غرب غزة بأربعة صواريخ.

وفيما وجهت مدفعية الكيان الإسرائيلي قذائفها نحو نقطة لقوة “حماة الثغور” شرق رفح جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادثين.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “طائرات مقاتلة وطائرات ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بنية تحتية تحت الأرض وموقعا عسكريا لحماس ردا على استمرار نفخ البالونات المتفجرة وحرقها من قطاع غزة إلى المستوطنات خلال النهار”.

من جهتها، أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم، ستة صواريخ صوب المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.

نصحى من النوم على قصف إسرائيلي + مستجدات كورونا .

مش عارفين من وين نتلاقها . #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/5OzRJJedH8 — Amjad ahmed #Gaza (@Amjadkullab92) August 28, 2020