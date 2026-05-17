الكيلاني: إيداع منح «الربع الثاني» في حسابات المستفيدين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني أن الوزارة أحالت قوائم مستحقي منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي في الوقت المحدد، بما يضمن استمرار صرف المنح دون أي تأخير.

وأوضحت الكيلاني، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن المبالغ المالية الخاصة بالربع الثاني من عام 2026 أودعت اليوم في حسابات المستفيدين، وفق الإجراءات المعتمدة وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

وأضافت أن إجمالي القيمة المالية لصرف المنحة لكافة الشرائح بلغ ملياراً و647 مليوناً و503 آلاف و150 ديناراً ليبياً، في إطار برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأسر الليبية.

وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على استمرار متابعة هذا الملف بشكل دوري، لضمان وصول المنح إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في عمليات الصرف، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وفي سياق متصل، كشفت الكيلاني أن الوزارة بدأت تسليم أضاحي العيد إلى عمداء البلديات، بعد استلامهم في وقت سابق كوبونات الأضاحي، ضمن خطة توزيع منظمة تستهدف إيصال المخصصات إلى الأسر المستحقة في مختلف المناطق الليبية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن برامج الدعم والرعاية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز الحماية الاجتماعية.