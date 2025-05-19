الكيلاني: استقرار الموظفين مفتاح لتحسين الخدمات وصرف المنح بشفافية

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا ضم الوكيل العام للوزارة، ووكيل شؤون المؤسسات، إلى جانب مديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية، ومنحة الزوجة والأولاد.

وأكدت الكيلاني خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة بكفاءة وفاعلية، مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير المهنية لتحقيق أداء مؤسسي يلبّي تطلعات المواطنين.

كما وجّهت بتكثيف الزيارات الميدانية إلى المؤسسات الاجتماعية، بهدف الوقوف على احتياجاتها الفعلية، وضمان وصول منحة الزوجة والأولاد إلى مستحقيها بشفافية وانتظام.

وفي إطار دعم الكادر الإداري، شددت الوزيرة على أولوية صرف المرتبات والمستحقات المالية، معتبرة أن استقرار الموظفين يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.