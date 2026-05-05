الكيلاني: الوزارة ملتزمة بدعم الأسر «النازحة والمهجرة»

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني ظهر اليوم بمكتبها في طرابلس، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان جمال أبوقرين، في لقاء تشاوري تناول تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم الفئات المهجرة والنازحة.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطوير آليات العمل المشترك في الملفات الاجتماعية والإنسانية، ومراجعة بيانات الأسر النازحة والمهجرة، بما يضمن وصول برامج الدعم إلى مستحقيها بكفاءة ووفق خطط منظمة.

وأكدت وفاء الكيلاني التزام الوزارة بمواصلة تقديم الدعم للفئات المهجرة والنازحة عبر برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الإنسانية، مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد الطرفان على أهمية تكامل الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر المتضررة، والإسهام في إنجاح مسارات المصالحة الوطنية ولم الشمل.

وفي ختام اللقاء، أثنى جمال أبوقرين على جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في متابعة أوضاع المهجرين والنازحين، مؤكّدًا أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.