الكيلاني: برامج إسكانية للأسر الأكثر احتياجاً

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني خلال اجتماع عقدته بمقر ديوان الوزارة مع مدير عام البرنامج الوطني للإسكان فيصل بن دردف، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين لدعم السياسات الاجتماعية للدولة.

وتناول الاجتماع مواءمة برامج الوزارة مع المشروعات الاستراتيجية للبرنامج الوطني للإسكان، مع التركيز على توفير حلول سكنية ملائمة للفئات المستهدفة، بما في ذلك الأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني على أهمية تطوير برامج إسكانية تراعي البعد الاجتماعي، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية لضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وشددت الكيلاني على أن التعاون بين الوزارة والبرنامج الوطني للإسكان يشكل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاجتماعي في ليبيا، ويدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال ومستدام.