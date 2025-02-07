«الكيلاني» تبحث التعاون بمجالات الأسرة والطفولة في تونس

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة المنظمة العربية للأسرة والتنمية الاجتماعية، وفاء أبو الكيلاني، الخميس، اجتماعا موسعا مع وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن التونسية، أسماء الجابري، بمقر الوزارة في تونس.

وخلال الاجتماع، رحبت الوزيرة التونسية بالكيلاني، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاجتماعية.

وأوضحت الكيلاني أن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وبدعم من رئيس مجلس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تولي اهتماما كبيرا بتطوير التعاون مع تونس، خاصة في مجالات الطفولة، وبرامج التدريب ورفع الكفاءات، ودعم الأسر المنتجة.

وخلال اللقاء، أكدت الكيلاني على أهمية التعاون في تعزيز حقوق الأسرة والطفولة وتنفيذ برامج اجتماعية مبتكرة، مستعرضة دور المنظمة العربية للأسرة والتنمية الاجتماعية في دعم هذه القضايا على مستوى الدول العربية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع برامج تعاون واضحة، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتعزيز التعاون المستقبلي.

وفي ختام اللقاء، أجرت الوزيرة الكيلاني زيارة ميدانية إلى المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل ودار “أم الخير” لرعاية المسنين، حيث اطلعت على التجربة التونسية في هذين المجالين.