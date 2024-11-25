«الكيلاني» تبحث مع اليونيسف التعاون لدعم برامج الطفولة

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، مدير منظمة اليونيسف في ليبيا، بحضور عضو مجلس النواب عائشة شلابي، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج الطفولة في ليبيا.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون بين الوزارة واليونيسف، مع التركيز على تطوير البرامج والأنشطة الموجهة لتحسين أوضاع الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى أوضاع أطفال المهاجرين في ليبيا، حيث تم بحث التحديات التي تواجههم وسبل تحسين ظروفهم المعيشية، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، والعمل على تحسين أوضاع الأطفال بمختلف فئاتهم، بما يسهم في تحقيق بيئة آمنة وداعمة لنموهم وتطورهم.